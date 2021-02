Os primeiros casais do BBB 21 apareceram na madrugada desta quinta-feira (4). Na Festa do Líder de Nego Di, Thaís e Fiuk se beijaram, os participantes do programa comemoraram em volta dos dois.

Algum tempo depois, com muita insistência por parte de Karol Conká, a sister e Arcrebiano também trocaram beijos, marcando o segundo casal da edição.

Logo no começo da festa, Fiuk e Thaís foram deixados sozinhos na pista de dança, e o ator disse estar um pouco sem graça. A sister então perguntou “Mas você está bem?”, e Fiuk disse que estava, mas que se sentia nervoso.

A cirurgiã dentista e o ator brincaram estar sentindo como se tivessem 15 anos pela comoção dos colegas de confinamento. “Se ninguém estivesse olhando, acho que seria mais fácil”, diz Fiuk.

Após algumas conversas sobre estarem tímidos, os dois se beijaram. Na tarde antes da festa, Nego Di havia aconselhado Fiuk a “se permitir” durante a noite.

O segundo casal veio a surgir perto do final da noite. Karol Conká insistiu muito para que o beijo acontecesse. Mais cedo, os dois haviam trocado um selinho, mas nada de mais. Foi quando estavam na área externa perto do Quarto do Líder que a cantora disse: “A gente tem que descansar porque hoje é dia de prova”, enquanto acariciava o rosto de Bil.

O brother então responde “Vou dormir o dia inteiro hoje, vou fazer o Raio-X e vou dormir”, e Karol fala: “Bem pertinho de mim”, então os dois se beijam. O casal foi dormir junto ao final da festa. Devido à insistência da cantora, os internautas sugeriram que ela estava assediando Bil, e os termos “assédio” e “não é não” entraram para os assuntos mais falados do Twitter.

Segundo o colunista Leo Dias, a assessoria do brother se pronunciou: “Nós estamos vendo que ela pode afundá-lo no jogo. A Karol já está queimada aqui fora e pode levar o Arcrebiano para o mesmo buraco. Inclusive, ontem a mãe dele passou mal ao ver ela pegando no filho dela”, contou.

Artistas também comentaram sobre o casal. Maraisa, da dupla com Maiara, que é ex-namorada de Bil escreveu: “Se alguém souber de algum carro de som pra passar lá no Projac falando ‘Bil, fica longe da Karol’, eu pago!”, em seu Instagram. A cantora Marília Mendonça também brincou: “Maraisa faz alguma coisa”, disse, “Ex tem lugar de fala, amiga”, finalizou a artista.

Quanto ao primeiro casal, a Internet reagiu com muitos memes. Comparações de Fiuk e Thaís com o casal de artistas Demi Lovato e Joe Jonas, do trio Jonas Brothers, que protagonizaram os filmes musicais da Disney “Camp Rock” (2008) e “Camp Rock 2: The Final Jam” (2010). Porém muitos internautas também reprovaram o casal devido às atitudes de Fiuk na casa mais vigiada do país.

A torcida de Thaís, por exemplo, é contra o casal. E alguns famosos também se manifestaram. A influenciadora Thaynara OG brincou: “Meu cabelo tem mais química que esse beijo!”, escreveu em seu twitter.