O cantor MC Marcinho, 43, afirmou que está bem após passar cerca de quatro dias em coma devido a uma cirurgia que realizou, em decorrência de uma infecção no pé. O artista foi em suas redes sociais para contar tudo o que havia acontecido.

Marcinho diz que no dia 14 de janeiro foi ao hospital, localizado no Rio de Janeiro, para ver a infecção que tinha em seu pé esquerdo. “Os médicos acharam melhor fazer uma raspagem, colher um pedaço do osso para ver essa bactéria e ver com qual antibiótico poderiam entrar”, contou. Mesmo após realizar a raspagem, a bactéria persistiu e o quadro se agravou.

Então a infecção se espalhou pelo corpo, e chegou a atingir seus pulmões. “A operação foi ótima, mas infelizmente a infecção subiu pelo sangue, foi parar no meu pulmão e isso me trouxe várias complicações no domingo, dia 24. Acabei entubado, fiquei em coma por quatro dias, voltei do coma na quarta-feira. Os médicos ficaram um pouco espantados, porque ‘como alguém volta do coma em quatro dias?'”, continua.

“Nosso príncipe do funk já está de alta do CTI e resolveu gravar esse vídeo para agradecer as demonstrações de carinho, orações e explicar o que tem acontecido”, escreveram os administradores das redes sociais de Marcinho na publicação.

No vídeo, o cantor de sucessos como “Glamurosa” e “Rap do Solitário” também tranquilizou os fãs e disse que está em recuperação. “O que aconteceu aqui foi sobrenatural. Depois destes quatro dias entubados, de quarta-feira para cá, que saí da intubação, já tive alta para o quarto. E daqui em breve estarei em casa”, finalizou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mc Marcinho (@mcmarcinho)