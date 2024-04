Rita Cadillac grava vídeo adulto com ator que contracenou com Andressa Urach

obre seu histórico na indústria pornográfica, Rita já emitiu opiniões negativas, afirmando fazer conteúdos adultos por necessidade

Folhapress - 25 de abril de 2024

(Foto: Reprodução)

Rita Cadillac, 69, divulgou no Instagram sua mais nova empreitada na industria pornô. A ex-chacrete gravou um filme adulto com o ator Jeferson Reis, que já contracenou com Andressa Urach em conteúdos eróticos.

O anúncio também foi feito por Reis pelas redes sociais. Posando com Cadillac em uma foto sensual, o ator escreveu na legenda: “Por essa vocês não esperavam, né? Venham dar uma espiadinha como ficou esse feat com ela.”

A atriz já produz ensaios para plataformas adultas on-line, como OnlyFans e Privacy, desde 2021. A ex-chacrete chegou a comemorar o sucesso de sua conta no site e afirmou que lucro ajudava a pagar as contas.

“Está ótimo, o OnlyFans, está pagando as contas. Graças a Deus, que continue assim”, disse a dançarina.

Conhecida nacionalmente por ter sido uma das bailarinas de Chacrinha, Rita Cadillac já protagonizou filmes adultos no passado. Em 2008, a atriz contracenou com o ator e ex-deputado federal Alexandre Frota no filme “Puro desejo”, que ganhou o título de encontro mais esperado de todos os tempos, produzido pela Brasileirinhas.

Sobre seu histórico na indústria pornográfica, Rita já emitiu opiniões negativas, afirmando fazer conteúdos adultos por necessidade.

“Eu fiz sim e não me envergonho, porque eu fiz por dinheiro, porque eu tinha filho, tenho filhos, tenho netos”, continuou. “Não tenho pai, não tenho mãe, não tenho marido, não tenho nada. Sou eu sozinha”, disse a atriz.