Na manhã deste sábado (06), a atriz Fernanda Montenegro, 91, foi vacinada contra a Covid-19. A imagem da atriz recebendo a dose do imunizante foi divulgada pelo prefeito do Rio, Eduardo Paes (DEM).

O político publicou um vídeo nas redes sociais com imagens da atriz e um agradecimento feito por ela aos profissionais de saúde da cidade.

“Meu agradecimento à Fiocruz e seus pesquisadores incansáveis, aos SUS e seus colaboradores, aos postos de saúde da prefeitura do Rio de Janeiro”, diz o texto. “Obrigada a todos os envolvidos.”

Paes também comentou. “Ver a Fernanda Montenegro ser vacinada não tem preço”, disse. “Vida longa para ela!”

A atriz se manteve ativa durante a pandemia, quando gravou um episódio da série “Amor e Sorte” (Globo) de casa, ao lado da filha Fernanda Torres e com familiares fazendo a captação das imagens. As personagens acabou ainda rendendo o especial “Gilda, Lúcia e o Bode” (também da Globo).

Outros famosos com idade avançada também já foram imunizados. Na sexta-feira (5), receberam a vacina o ator Lima Duarte, 90, e a cantora Elza Soares, 90.

A vacinação de idosos com mais de 90 anos começou nesta semana no Rio. Neste sábado, nove postos drive-thru atendem a quem não conseguiu se imunizar durante a semana.

Até sexta-feira, o Brasil já havia aplicado a primeira dose da vacina contra Covid-19 em 3.364.744

pessoas. A informação é do consórcio formado pelos veículos Folha de S.Paulo, UOL, O Estado de S. Paulo, Extra,

O Globo e G1, na última atualização sobre a vacinação contra a Covid-19 em 20 estados, além do Distrito Federal. O total representa 1,89% da população acima de 18 anos no Brasil.

O consórcio foi formado em junho de 2020 em resposta à decisão do governo Jair Bolsonaro de restringir o acesso a dados sobre a pandemia de Covid-19.

Os veículos decidiram, então, formar uma parceria e trabalhar de forma colaborativa para buscar as informações necessárias nos 26 estados e no Distrito Federal.

Por enquanto, as vacinas disponíveis no Brasil são a Coronavac, vacina do Butantan em parceria com a farmacêutica Sinovac, e o imunizante da Fiocruz, desenvolvido pela parceria entre a Universidade de Oxford e a AstraZeneca.