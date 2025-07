6 sobrenomes poderosos que podem garantir benefícios fora do Brasil

Por conta da imigração em massa durante os séculos XIX e XX, milhões de brasileiros têm ascendência europeia e nem imaginam

Gabriella Licia - 09 de julho de 2025

(Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Você já parou para pensar que o seu sobrenome pode ser mais do que apenas parte da sua identidade? Em muitos casos, ele pode ser a chave para abrir portas em outros países, especialmente na Europa.

Por conta da imigração em massa durante os séculos XIX e XX, milhões de brasileiros têm ascendência europeia e nem imaginam que estão a um passo de conquistar uma segunda cidadania.

Sobrenomes portugueses, espanhóis, italianos, alemães e até judeus sefarditas podem representar muito mais do que uma origem distante.

Eles podem significar o direito à dupla cidadania, acesso facilitado à residência, trabalho legal em países da União Europeia, estudo gratuito e até passaporte europeu. E o melhor: sem precisar ter nascido lá.

1. Silva

Muito comum no Brasil e em Portugal, o sobrenome Silva tem origem portuguesa e pode indicar descendência direta. Quem comprova essa origem pode ter direito à cidadania portuguesa.

2. Fernandes

Outro sobrenome tradicional de Portugal e da Espanha. Em muitos processos de nacionalidade, ele é aceito como base para análise de vínculos com os países ibéricos.

3. Rossi

Típico da Itália, esse sobrenome pode facilitar o processo de cidadania italiana, um dos mais procurados por brasileiros. Há milhares de descendentes de italianos no Brasil com esse sobrenome.

4. Dias

Com raízes tanto portuguesas quanto sefarditas (judeus expulsos da Península Ibérica), o sobrenome Dias pode permitir acesso à cidadania portuguesa por herança ou pelo processo de reconhecimento sefardita.

5. Cohen

Sobrenome judeu que tem grande força nos processos de cidadania por origem sefardita, reconhecida por Portugal e, em alguns casos, pela Espanha. Pode abrir caminho para o passaporte europeu.

6. Müller

Sobrenome alemão com forte presença no Sul do Brasil. A Alemanha tem regras mais rígidas, mas em alguns casos, descendentes de alemães que emigraram durante períodos históricos específicos podem solicitar a cidadania.

Antes de dar entrada em qualquer processo, é importante buscar documentos que comprovem a origem da família e consultar um especialista em cidadania. Afinal, aquele sobrenome que sempre acompanhou sua assinatura pode ser também o seu bilhete de entrada para uma nova vida além do Brasil.

