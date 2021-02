Um caso bastante intrigante viralizou nas redes sociais após um idoso de 64 anos expor um vídeo na internet mostrando um galo botando ovo no quintal de casa, em Caçador, município de Santa Catarina.

Ele conta que Chico, o galo especial, estava com data marcada para ser abatido, no entanto, dias antes de consumar essa ideia, o idoso percebeu alguns ovos no galinheiro.

Acontece que não havia nenhuma galinha no espaço, apenas quatro galos. A partir desse episódio começaram as desconfianças.

“A primeira vez que vi o ovo lá achei que era brincadeira, não tinha nenhuma galinha lá. Coloquei primeiro uma lâmpada, depois uma câmera, agora o galo é monitorado 24h por dia”, contou ao site da revista IstoÉ.

Desde a descoberta, o animal já botou nove ovos, segundo o dono.

Uma médica veterinária concedeu uma entrevista ao portal UOL e confirmou que as possibilidades são mínimas, mas existem.

“O galo possui uma mutação genética e há duas hipóteses possíveis para explicar por que ele bota ovos”, analisa.

“A primeira é que o animal pode ser hermafrodita, ter alteração nas glândulas sexuais, tendo tanto ovário como testículo”, alegou a profissional.

“E a segunda é outra situação relatada na literatura de animais ginandromorfos bilaterais. São aqueles que têm DNA tanto de fêmea quanto de macho”, apontou.

“Se Chico for um exemplo de ginandromorfismo bilateral, isso quer dizer que ele possui características físicas masculinas e femininas”, conclui.

Diante das surpresas, o dono do animal confessa ter desistido de abater o galo, e que agora, prepara os ovos inusitados na frigideira.