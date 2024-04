10 coisas que as pessoas podem ganhar de graça no dia do aniversário e não sabem

Itens variam a depender do estabelecimento escolhido

Gabriella Pinheiro - 20 de abril de 2024

(Foto: Reprodução)

No dia do aniversário, não são só os parabéns que você pode receber. Além das tradicionais felicitações, existe uma série de coisas que as pessoas podem ganhar de graça durante a data.

Leia até o final e saiba quais são esses itens.

10 coisas que as pessoas podem ganhar de graça no dia do aniversário e não sabem

1. Cacau Show

Os aniversariantes podem ganhar trufas, barrinhas de chocolate e outros produtos alimentícios de chocolate indo em uma loja da Cacau Show durante a data.

Para conseguir os itens, é necessário que a pessoa tenha feito o cadastro no aplicativo da loja, com ao menos cinco dias de antecedência. Sabia dessa?

2. Sephora

Durante o mês do seu aniversário, você pode ter até 10% de desconto em compras na loja de cosméticos Sephora e brinde na sacola. Tudo isso deve ser obtido direto no caixa.

3. Outback

Outro presente que pode ser obtido no dia do aniversário é uma sobremesa no Outback.

Para melhorar ainda mais, a entrega ainda vem acompanhada por bastante música e agitação, já que os funcionários do local cantam parabéns no momento da entrega.

4. Starbucks

Gosta de café? Então, saiba que você pode conseguir tomá-lo de graça durante o dia do aniversário.

Basta fazer um cadastro no aplicativo da Starbucks e, posteriormente, ir até uma unidade para retirar uma bebida de graça, sendo ela de qualquer sabor.

5. Clube Melissa

Um outro local que oferece coisas de graça durante o aniversário é o Clube Melissa. Durante todo o mês da celebração, a pessoa ganha 10% de desconto nas compras. Então, fica a dica!

6. Coco Bambu

Assim como o Outback, o Coco Bambu também oferece uma sobremesa na data do aniversário. Quem for no local durante o dia poderá consumir uma tortinha de aniversariante.

7. Madero

Entrando na onda, a Madero é mais um dos estabelecimento a darem itens de graça durante a data especial.

Para se ter uma ideia, é possível comer uma sobremesa apenas indo ao ambiente ao longo da comemoração.

8. Johnny Rockets

O restaurante Johnny Rockets que vende shakes e comidas de fast food, como sanduíches e batatas fritas, também oferece um presente para aqueles que forem ao comércio durante.

Nesse caso, para as pessoas que forem até o ambiente, é possível ganhar um sundway delicioso

9. Pizza Hut

Outro item que pode ser obtido durante a data é uma pizza doce alegro, na Pizza Hut. Então, aproveite!

10. Paris 6

Por fim, o Paris 6 é mais um dos locais que oferecem coisas de graça no dia do aniversário. Durante essa data, os clientes podem ganhar um Grand Gateaut classique.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!