A supermodelo Gisele Bündchen, 40, comemorou a vitória de seu marido, o jogador Tom Brady, 43, no Super Bowl deste domingo (7) que contou com The Weeknd como atração no intervalo. Ela esteve no Raymond James Stadium e celebrou o título do time de futebol americano Tampa Bay Buccaneers.

Gisele foi ao estádio, uniformizada, e não escondeu a felicidade pelo atleta que chegou ao seu sétimo título da NFL contra o Kansas City Chiefs e foi eleito pela quinta vez o melhor jogador da partida. A modelo comemorou o título com os filhos Benjamin, 11, e Vivian, 8, e o enteado Jack, 13.

O mais famoso quarterback americano ganhou seu sétimo anel do Super Bowl e liderou a vitória, que foi de 31 a 9 pontos. Seus filhos roubaram a cena na comemoração, eufóricos, os três também estavam uniformizados, com roupas do time do pai.

Gisele e Tom se casaram em 2009, após seis anos de namoro. A cerimônia foi realizada em uma igreja em Santa Mônica, na Califórnia. No final do mesmo ano, o casal teve seu primeiro filho Benjamin, e em dezembro de 2012, Vivan nasceu. Jack é o filho mais velho do atleta, fruto de um relacionamento com Bridget Moynahan.

Recentemente, o casal vendeu um apartamento em um prédio de luxo que possuía desde 2018. Segundo o site TMZ, o casal vendeu o imóvel localizado na região de Nova York por cerca de R$ 195 milhões, uma diferença de quase R$ 70 milhões do valor que pagaram.