Por meio de boletim, a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) informou nesta segunda-feira (08) o registro de mais de três óbitos por Covid-19 em Anápolis.

Um homem de 77 anos, que estava internado no Ânima Centro Hospitalar, faleceu no domingo (07). No sábado (06), também morreram um paciente de 82 anos e uma mulher de 71, que estavam no Hospital Evangélico Goiano (HEG).

Com essas novas fatalidades, a cidade passa a ter 455 vítimas do novo coronavírus.

Nas últimas 24h, foram contabilizados mais 70 novos pacientes com a doença na cidade. Eles se somam aos quase 3 mil que estão contaminados e sendo monitorados pela Semusa.

Desde o início da pandemia, mais de 21 mil pessoas testaram positivo para Covid-19. Cerca de 18.900 já terminaram o período de quarentena e podem se considerar curados.