Quando o assunto é ensino superior, a UniEVANGÉLICA é a principal referência de Anápolis. É que além de ter nota 5 pelo MEC em Medicina, a instituição também está prestes a se tornar uma universidade.

Não atrás fica a Faculdade Raízes, que se destaca na oferta do curso de Direito e todo o ano forma vários profissionais preparados para o mercado de trabalho.

E aqueles que sonham em ingressar numa graduação de qualidade ainda podem começar os estudos neste primeiro semestre de 2021.

No próximo dia 14, a UniEVANGÉLICA e a Faculdade Raízes vão promover o Vestibular Top 100, em que os cem participantes com melhores desempenhos ganharão bolsas de até 100% de desconto em cursos presenciais.

Não há cobrança de nenhuma taxa no processo seletivo e as aulas dos aprovados estão previstas para começar no dia 22 de fevereiro.

O vestibular Top 100 também será estendido para todas as instituições de ensino superior mantidas pela AEE – UniEVANGÉLICA, Faculdade Evangélica Raízes e Faculdades Evangélicas de Ceres, Rubiataba, Goianésia, Jaraguá e Senador Canedo. Para ter direito ao benefício oferecido, basta prestar vestibular para algum dos cursos oferecido.

Os interessados devem se inscrever diretamente no site da UniEVANGÉLICA, Raízes ou em qualquer das mantidas da AEE, até o dia 11 de fevereiro.