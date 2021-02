O deputado estadual Anderson Moraes, do PSL, apresentou uma notícia-crime contra a participante do BBB 21, Lumena, na Delegacia de Combate a Crimes Raciais e Delitos de Intolerância, nesta terça-feira (9). O pedido do político espera a abertura de um inquérito para apurar a prática de “racismo reverso” da psicóloga baiana.

No último sábado (6), após a Prova do Anjo, a sister fez críticas sobre a aparência da participante Carla Diaz, em uma conversa com Karol Conká. A psicóloga chamou a atriz de “Sem melanina”, “desbotada” e “olho de boneca assassina”.

Para o parlamentar, a fala da participante foi pejorativa e uma ofensa generalizada à raça branca. “Um caso claro de racismo de duas jovens negras contra pessoas brancas”, disse. “Pedi para a Decradi apurar os fatos e se manifestar pela expulsão dela do programa. Se fosse o contrário, o que seria igualmente crime, já teriam se mobilizado para combater o racismo”, finalizou.

“Protocolamos uma notícia crime contra a participante Lumena pela fala pejorativa e ofensiva generalizada à raça branca”, escreveu o político em uma publicação em seu Instagram. Anderson quer que Lumena seja expulsa do programa.

A sister já esteve em diversas discussões no reality, e as ofensas à atriz ocorreram após o episódio da briga de Karol Conká e Carla Diaz. Procurados, tanto o deputado estadual quanto a Decradi não se pronunciaram sobre o assunto.