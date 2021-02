Caio Afiune venceu a prova do anjo nesta sexta-feira (12) e, além da oportunidade de imunizar um colega de confinamento no BBB 21, vai ter um almoço especial com direito a mensagem dos familiares de Anápolis.

A prova era uma espécie de corrida de obstáculos em que os brothers precisavam encontrar um cartão. Depois de localizá-lo, era preciso correr e apertar o botão para concluir o percurso no menor tempo possível.

Os participantes também deveriam obedecer a ordem do circuito — indicada por setas no chão. Ágil, o fazendeiro concluiu o desafio em 78 segundos.

Após realizarem a dinâmica, todos os brothers foram para a sala do BBB21 quando Tiago Leifert anunciou o vencedor. Quando consagrado anjo, Caio se emocionou e abraçou Rodolffo.

Todos os brothers ficaram feliz pela vitória gritaram o nome de Waleria Mota, noiva de Caio. Confira o momento:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Caio Afiune (@afiune_caio)

Castigo do monstro

Para cumprir o castigo do monstro, Caio escolheu Fiuk e Camilla de Lucas. Os dois brothers vão precisar ficar vestidos como cartas de baralho. Ele de valete e ela, dama.