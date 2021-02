O motorista e o passageiro do caminhão que capotou na BR-060, em frente ao Santorini Motel, foram levados para o Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HUANA).

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo seguia trajeto Goiânia-Anápolis na tarde desta sexta-feira (12) e, por motivo que ainda está em averiguação, cruzou a pista e tombou no sentido oposto da rodovia.

As equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e da Triunfo Concebra estiveram no local para socorrer às vítimas, de aproximadamente 41 e 13 anos.

Apesar de feridas, elas encontram-se com quadro de saúde moderado e não correm grandes riscos. O veículo foi removido e o trânsito flui normalmente.