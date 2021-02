Equipes da Polícia Militar (PM) precisaram ser acionadas para conter a briga de duas jovens, na manhã deste sábado (13). O caso aconteceu no Jardim Alvorada, bairro localizado na região Leste de Anápolis.

Elas, que têm 18 e 24 anos, começaram a se desentender por volta de 7h, quando a mais nova decidiu voltar para pegar alguns pertences que havia deixado na casa em que morou com a antiga amiga.

A recém chegada havia sumido e deixado os objetos para quitar as dívidas, após ser demitida do emprego, segundo a moradora do local.

Ela ainda alega que tentou ligação com a colega por diversas vezes, mas que não obteve respostas.

O conflito entre as duas saiu do âmbito da discussão e partiu para uma luta corporal, terminando somente com a chegada dos militares que evitaram o pior.

A atual moradora contou à corporação que havia convidado ela para dividir o aluguel da casa, mas que após poucos dias, a jovem perdeu o emprego e desapareceu.

Um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) foi formalizado e agora a dupla terá de comparecer no Fórum de Anápolis, para uma audiência no dia 24 de março.