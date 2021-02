O governador Ronaldo Caiado anuncia nesta terça-feira (16) mais 3 mil vagas no programa CNH Social, que oferece à população de baixa renda a oportunidade de obter, adicionar ou mudar a categoria da habilitação gratuitamente.

Esta é a terceira etapa do programa que já disponibilizou 6.024 oportunidades, desde o final de 2019.

Durante a divulgação das novas vagas, que ocorrerá no auditório do Detran-GO, será entregue a habilitação de José Pereira da Silva, primeira pessoa com deficiência contemplada pelo programa CNH Social.

Ele teve todo o processo de habilitação custeado pelo Governo de Goiás e foi aprovado na prova prática de direção veicular no início deste mês. Atualmente, esse público tem 5% das vagas reservadas.

Como participar do programa?

Para se candidatar, o interessado deve ter idade igual ou superior a 18 anos e cumprir os requisitos estabelecidos no edital, como ter Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) ativo.

São oferecidas vagas nas modalidades Rural, Estudantil e Urbana. Os candidatos serão selecionados com base em critérios técnicos.

Os beneficiados terão todos os custos com taxas do Detran-GO, exames médicos e psicológicos, cursos teórico e prático e até três retestes pagos pelo Estado. Em breve será divulgado o edita e o link para inscrição.