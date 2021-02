O jogo da discórdia do BBB21 desta segunda-feira (15) foi montar o pódio com quem o participante gostaria de estar na final e dizer quem não tem a menor chance de ganhar o reality.

Karol Conká foi a campeã de indicações ao pódio e Fiuk não foi indicado por ninguém. Já Sarah foi indicada negativamente como a que não tem a menor chance de vencer o reality.

Nego Di abriu o jogo da discórdia dizendo que Sarah não vai ganhar o BBB 21. Segundo ele, ela costuma criticar o seu estilo de jogo, mas nunca foi atrás de conversar com ele. “A gente só trocou sorrisos rasos”, disse.

Na sua vez de montar o pódio Sarah, se limitou a dizer que Nego Di não tem chance de ganhar porque “ele vai sair amanhã” [eliminado no paredão]”. Para dividir a final com ela, a participante colocou Gil em segundo lugar e Caio em terceiro.

Juliette escolheu para um pódio na final a youtuber Viih Tube e Gil, a quem definiu como um príncipe. Na opinião dela, Nego Di não ganha e ainda mandou um recado para o participante: “entendi o seu jogo”.

Rodolffo e Viih Tube disseram que Thaís não vai ganhar o BBB 21 pelo seu posicionamento e por não se envolver no jogo. Por outro lado, Pocah incluiu a sister no seu pódio e disse emocionada para Thaís: “Acredito muito em você”. Em seguida, falou que a Sarah não chega à final do BBB 21 porque não vê “sinceridade” dela com as outras pessoas da casa.

Gilberto incluiu no seu pódio as suas aliadas no jogo, Sarah e Juliette. Mas disse que gostaria de pode dividir esse terceiro lugar entre Juliette e Lumena que ele definiu como: “as minhas nordestinas”.

Para o brother, Pocah não vence o reality devido as suas atitudes que são “muito bem pensadas e calculadas” para ficar bonito para o público.