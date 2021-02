A cantora e compositora Marília Mendonça, 25, teve complicações por conta de uma alergia a camarão que ela nem sabia que tinha. Segundo a artista, os últimos dias foram de muita dor no corpo, vômitos, boca inchada e indisposição.

“Eu achava que alergia a gente já nascia com ela. Não sabia que dava para desenvolver alergia. Fiz um caldo para colocar numa massa, com cascas de camarão etc, e aí me deu uma alergia brava”, contou.

Foi por causa disso que ela deu uma sumida das redes sociais. “Fiquei sumida daqui no final de semana. 25 anos de idade e meu corpo desenvolveu essa alergia. É uma coisa que eu também não sabia que podia acontecer”, disse ela.

Marília já está melhor e cuidando da saúde. “Já estavam me procurando, porque eu não estava comentando Big Brother”, concluiu. E por falar em BBB 21, a cantora era era do tipo que achava perda de tempo assistir ao programa Big Brother Brasil (Globo). Isso mudou na edição deste ano, quando a pandemia obriga a artista a ficar mais tempo em casa.

“Entrei de cabeça no BBB 21”, ela contou em entrevista a Pedro Bial, na madrugada desta quarta-feira (10).

“Acredito que será um divisor de águas na sociedade”, completou ao abordar os debates e as polêmicas do reality.

Outro motivo para a cantora prestar atenção no programa era a presença de Arcrebiano, o Bil, participante eliminado na terça-feira (9) com 64,89% dos votos. O modelo trabalhou durante um ano como segurança de Marília, mas ela só descobriu o nome verdadeiro dele no dia em que os participantes da edição foram anunciados. “Não acredito que ele trabalhou comigo esse tempo todo e eu não sabia que o nome é Arcrebiano”, comentou no Conversa com Bial.