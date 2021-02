A morte da auxiliar administrativa Karine de Oliveira Souza, de 34 anos, que sofreu choque anafilático após pintar o cabelo em um salão de beleza de Catalão, a 269 km de Anápolis, está sendo investigada pela Polícia Civil.

A corporação divulgou nota nesta segunda (15) para informar que a 1ª Delegacia Distrital de Polícia ouviu a proprietária do estabelecimento e solicitou exame cadavérico ao IML local.

A amiga de Karine também prestou depoimento e revelou que a vítima já havia passado mal em outras ocasiões em que tentou mudar a cor do cabelo.

Às autoridades, a responsável pelo salão contou que a auxiliar administrativa levou a própria tinta e não contou que já tinha um histórico problemático com o produto.

“Nós conseguimos levantar que a vítima chegou no salão com a tinta de cabelo, de origem estrangeira, e que a vítima não informou para a dona do salão que ela possuía reações alérgicas a determinados produtos”, explicou a delegada Luiza Veneranda, ao G1.

Em tempo

Karine foi até o salão passar pelo procedimento no último dia 10 de fevereiro. A reação alérgica foi imediata e a mulher reclamou que estava sentindo um formigamento.

Depois teve falta de ar e já estava em parada cardiorrespiratória quando os bombeiros chegaram. Ela ficou internada na Santa Casa de Catalão e teve a morte cerebral declarada pelos médicos no sábado (13).

O corpo foi enterrado nesta segunda (15) e o laudo do IML confirmando que a morte ocorreu devido ao contato com a tinta deverá ficar pronto em alguns dias.

