O 28º BPM de Anápolis tenta localizar o autor do furto de um celular ocorrido no último sábado (13) em um supermercado do bairro Jundiaí.

A vítima foi uma médica, de 29 anos, que está grávida e não percebeu a ação do rapaz.

O aparelho é um IPhone 8 Plus, avaliado em mais de R$ 3 mil.

O Portal 6 obteve as imagens que registraram o crimes e as reproduz a seguir.

Quem será o homem que furtou celular de médica grávida em supermercado do Jundiaí? pic.twitter.com/fYrflznWPp — Portal 6 (@portal6anapolis) February 16, 2021

Qualquer informação sobre a identidade e paradeiro do suspeito podem ser informadas ao Disque-Denúncia do 28º BPM, pelo número (62) 99482-1480.

