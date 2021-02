Uma jovem de 22 anos precisou agir muito rápido para conseguir escapar de um estuprador, que acabou sendo preso em flagrante. O caso aconteceu em Cuiabá, capital do Mato Grosso.

A vítima relatou aos policiais que estava em casa quando o susto aconteceu.

De dentro da residência, ela conseguiu visualizar um desconhecido no quintal e, receosa, trancou-se no quarto para acionar as autoridades em segurança.

Ela afirmou ainda que o mais chocante era que o estranho estava completamente nu.

Minutos depois de se isolar, o homem entrou na casa procurando por ela. Por diversas vezes ele bateu na porta, na tentativa de arrombá-la, mas não obteve sucesso.

Quando a guarnição chegou ao local, encontrou o desconhecido vestindo uma peça íntima da vítima, isso enquanto se deitava sob outras peças de roupas dela, que reuniu enquanto andava pela casa.

Algemado, ele foi encaminhado à delegacia local e autuado por violação de domicílio e tentativa de estupro.