O grau moderado da matriz de risco começa a valer em Anápolis a partir da próxima segunda-feira (22).

Confira, abaixo, o que diz o protocolo da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), para o segmento de entretenimento e lazer:

Boates, danceterias, salões de dança e similares não poderão funcionar, assim como casas de espetáculo, cinemas e teatros e afins.

Igualmente, galerias de arte, museus e bibliotecas não terão abertura permitida ao público.

Os parque e praças seguem abertos, mas o uso de academias ao ar livre, parquinhos, brinquedos coletivos e

espaços públicos esportivos fica proibido.

Os eventos públicos, por sua vez — congressos, reuniões e similares — podem ter no máximo 50 pessoas desde que obtenha autorização prévia da Vigilância Sanitária.

Mesma regra vale para os privados, como cerimônias matrimoniais, batizados e suas respectivas comemorações.

Já campeonatos/eventos esportivos profissionais devem seguir a legislação estadual.

A íntegra do documento com as regras, pode ser conferido e baixado aqui.