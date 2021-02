A jovem Adrielly Eger, que participou da Operação Regresso há exatamente um ano atrás, no início da pandemia, precisou usar as redes sociais na noite desta quarta-feira (17) para esclarecer um mal entendido sobre a volta dela para o Brasil junto com outros repatriados de Wuhan.

A modelo conta que foi procurada para dar uma entrevista sobre o ano que passou e não imaginou que o assunto teria proporções tão grandes.

Com prints de conversas de WhatsApp, em que ela conversou com jornalista sobre o retorno, a jovem alegou nunca ter se arrependido de retornar para a família, pois em um momento tão sensível, ela precisava muito se sentir acolhida.

Nos relatos, ela ainda relembra o isolamento na China e conta que tudo era muito novo. Por medo, até as janelas do apartamento ficaram fechadas durante a reclusão.

Sem estoque de comida e com muito receio, quando surgiu a oportunidade de retornar, ela nem ao menos cogitou negar.

Ela estava no país asiático para trabalhar, mas com a paralisação, preferiu retornar ao Brasil.

Na Ala 2 de Anápolis, a modelo ficou durante os 14 dias necessários de isolamento, junto dos outros 33 repatriados.

A jovem reafirma que, apesar do caos enfrentado pelo país, ela faria tudo novamente.

Assista:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por adrielly eger (@adrielly_eger)