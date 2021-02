O agravamento da segunda onda de Covid-19 em Goiás levou o Roberto Naves (PP) a convocar uma coletiva de imprensa para dizer quais serão as medidas que Anápolis tomará para combater a pandemia.

Nos últimos dias houve um sistemático aumento da fiscalização por parte da Postura Municipal e Vigilância Sanitária, precedidas pela volta da matriz de risco ainda em Janeiro.

Anápolis ainda tem uma situação em que há leitos de UTI para os casos graves, mas o colapso de saúde em várias regiões do estado tende a trazer o temor de que o mesmo possa acontecer na cidade.

O Portal 6 acompanha em tempo real a coletiva de imprensa e atualizará, por meio do Twitter, as falas do prefeitos e demais autoridades da Saúde, bem como as novas medidas anunciadas pela Prefeitura.

É possível adiantar que a expectativa é de endurecimento nas regras.

Uma nota técnica será publicada 12h pela Prefeitura. Mas toda a imprensa já saírá com ela em mãos.

Nenhuma das autoridades na mesa da coletiva falou. Apenas o prefeito e o gerente da vigilância. A coletiva já foi encerrada.

Roberto pediu conscientização da população. Principalmente após o forró interditado com mais de 300 idosos.

Como está a situação de Anápolis? "Número de casos e internação está aumentando e a ocupação dos leitos de UTI já é maior que 50%", disse o Prefeito.

Mercado do produtor é atividade essencial, mas terá entrada limitada e continuará com horário estendido.

Igrejas também poderão receber apenas 30% da capacidade e precisam ter distanciamento de 4 metros entre os fiéis.

Já sobre as novas vacinas anunciadas pelo Estado, Roberto falou que deve imunizar cerca de 4 mil pessoas (os idosos a partir de 75 anos)

Sobre o transporte coletivo, Roberto orientou que o secretário convoque a Urban para que se entre em um consenso sobre a situação dos ônibus.

Bares, restaurantes e segmentos de alimentação vão ter capacidade reduzida de 50% para 30%. Se antes podiam funcionar até 00h, agora só podem ficar abertos até as 22h.

Assim como da primeira vez, a mudança de risco na matriz deverá ser sempre anunciada nas quintas-feiras para valer nas próximas segundas.

Todos os detalhes e mudanças devem ser observados nos protocolos divulgados pela Prefeitura.

Setor de eventos também sofre restrições e haverá intensificação na fiscalização do transporte público.

Estabelecimentos também deverão reduzir o número de tráfego clientes e na Educação, a aula presencial é proibida.

O que muda com a matriz moderada? O protocolo continua o mesmo, mas passam de um panorama leve para mais restritivo. Em geral, o comércio vai ter restrição de dias e horários. Explicou Gúbio Pereira, gerente da Vigilância Sanitária.

"Nós tínhamos na primeira onda idosos que chegavam graves. Estamos tendo uma mudança. Muitos jovens chegando grave. Isso faz com que a gente tenha que repensar a situação", afirmou Roberto.

Sobre os leitos: "Anapolis conta com 50 leitos de UTI e 80 de enfermaria. Nos próximos dias vamos reabrir a unidade do Leblon", disse o prefeito.

Sobre a matriz de risco, o prefeito afirma que o município vai manter a própria matriz de risco, independente das diferenças que há na matriz do Estado.

Em uma pergunta sobre testes, Roberto afirmou que a Prefeitura continuará realizando a testagem dos pacientes com sintomas. Mas que as pessoas precisam ter consciência e se isolar antes de fazer o exame.

Roberto encerrou o discurso e vai abrir espaço para receber perguntas da imprensa.

Emocionado, Roberto disse ter encontrado um ex-aluno que fez medicina e já assinou dezenas de óbitos. "Vocês não têm ideia do que eles (profissionais de saúde) estão passando", disse o prefeito.

Antes de finalizar o discurso, Roberto está agradecendo a imprensa que tem feito a cobertura da pandemia e aos profissionais da Saúde que estão na linha de frente conta a doença.

O chefe do Executivo municipal também pediu ajuda, para que os idosos que receberam a primeira dose se atentem para não ficar sem a segunda. A segunda dose precisa ser aplicada nesse público a partir do 15° dia.

O prefeito anunciou que, a partir da próxima segunda-feira, vai abrir o Zap da Vacina para cadastrar idosos acima de 75 anos. A medida que as vacinas chegarem, esse público receberá as doses.

O prefeito parabenizou a nota técnica do Estado, que também está adotando uma matriz de risco inspirada na de Anápolis para combater a pandemia.

Roberto disse que sabe que as medidas prejudicam o comércio e as empresas, mas ele afirmou que é preciso estar vivo para pagar as contas. Por isso, a cidade não pode deixar o sistema de saúde colapsar, para que todos tenham tratamento.

Caso a situação continue se agravando, a cidade poderá passar para o risco alto e paralisar as atividades para aumentar o isolamento e salvar vidas.

A expetativa da prefeitura é conscientizar as pessoas para que a segunda onda seja vencida com o nível moderado, da mesma maneira que aconteceu na primeira onda.

"A matriz de risco vai passar de leve para moderado. A partir de segunda, Anapolis está em risco moderado", anunciou Roberto.

De acordo com o prefeito, há vários casos de pessoas que testaram positivo para Covid e ainda assim não estão respeitando o isolamento.

O prefeito também afirmou que as pessoas perderam o medo da doença, mas que é um crime colocar em risco a vida do outro e isso precisa ser combatido.

"Anápolis e Goiás já se encontram com a capacidade máxima possível de leitos de UTI. Falta material humano, não tem insumos suficientes no país", afirmou o prefeito.

Roberto afirmou que Goiás vive uma nova curva crescente e descontrolada de casos. Ainda pior que a primeira.

Roberto definiu 2020 como um ano de luta, em que muitos perderam pessoas amadas e profissionais honraram o juramento de lutar para salvar vidas.

"Fomos o primeiro município a criar um protocolo onde já prevíamos que nós teríamos muitas idas e vindas", afirmou o prefeito sobre o avanço de casos de Covid-19.

Roberto está relembrando que já se passou um ano desde que os repatriados de Wuhan chegaram em Anápolis, mas que o cidadão anapolino acolheu a todos com orgulho.

O ato ocorre no mini auditório do Centro Administrativo da Prefeitura com distanciamento entre assessores e profissionais da imprensa.

Começamos agora a cobertura da coletiva de imprensa com o prefeito Roberto Naves sobre o agravamento da pandemia.

O prefeito Roberto Naves já chegou e a coletiva deve começar em instantes.

Alguns assessores da Prefeitura e da Semusa já chegaram. Estão conversando com profissionais na imprensa, mas todos estão sérios.

A coletiva está atrasada há 20 minutos. Alguns profissionais já começaram a suspirar e reclamar da demora para começar.

Os microfones reservados para a coletiva estão sendo higienizados com um spray de álcool 70%.

Todos os profissionais que aguardam a coletiva estão usando máscaras. Tinha álcool em gel na entrada, mas ninguém precisou aferir a temperatura para descartar qualquer indício de febre.

Enquanto a coletiva não começa, há profissionais com expressão séria e preocupada. Mas há quem desistiu e começou a jogar conversa fora para esperar o tempo passar.

A imprensa já está se acomodando para a coletiva que imprensa que falará sobre a situação da pandemia em Anápolis. Estava marcado para começar 09h30, mas nenhuma autoridade da saúde chegou.