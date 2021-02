O Centro Universitário de Anápolis – UniEVANGÉLICA e a Faculdade Evangélica Raízes estão com inscrições abertas para transferência e para portadores de diploma em diversos cursos nas modalidades presencial e EAD.

Ao todo, são mais de 30 opções de graduações oferecidas à comunidade. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet e serão encerradas conforme a disponibilidade de vagas em cada curso.

Para transferência, os candidatos precisam apresentar declaração de matrícula; cópia do certificado de conclusão do ensino médio; histórico escolar atualizado com notas, forma de ingresso e participação ou dispensa do ENADE.

Já para os portadores de diploma, são obrigatórios os seguintes documentos: cópia do diploma de curso superior e cópia do histórico escolar de curso superior.

Para se inscrever, basta que os interessados acessem o site da UniEVANGÉLICA ou da Faculdade Raízes para preencher um cadastro.

A divulgação do resultado está prevista para ocorrer após 10 dias da realização da inscrição.

Atenção

Os processos seletivos de transferência e portador de diploma também se estendem a todas as demais instituições de ensino superior mantidas pela AEE. São elas:

UniEVANGÉLICA, Faculdade Evangélica Raízes e Faculdades Evangélicas de Ceres, Rubiataba, Goianésia, Jaraguá e Senador Canedo.

As inscrições também podem ser feitas nos respectivos sites institucionais.