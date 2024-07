Criadores do salgadinho de ‘galinha com pequi’, lançam novidade com sabor ‘pamonha’ e deixam goianos impressionados

Com um sabor amanteigado e uma textura deliciosa, petisco promete conquistar paladares e proporcionar uma experiência única

Publieditorial - 25 de julho de 2024

Salgadinho sabor pamonha à moda é novidade nas prateleiras dos supermercados e tem dado o que falar. (Foto: Reprodução)

Após o sucesso do salgadinho de Galinha com Pequi, a Sotrigo Alimentos, indústria anapolina situada no DAIA, inova mais uma vez e lança um novo sabor: Pamonha à Moda.

Este lançamento comemora os 23 anos da empresa, trazendo mais um sabor autêntico para os fãs da marca. Inspirada na tradicional pamonha, popular no Centro-Oeste, a linha “Sotrix Regionalidades” continua sua missão de celebrar os sabores únicos da nossa região.

Com um sabor amanteigado e uma textura deliciosa, o Sotrix de Pamonha promete conquistar paladares e proporcionar uma experiência de sabor única.

Este lançamento faz parte do compromisso da Sotrigo em destacar sabores regionais e criar conexões emocionais com os consumidores.

O Sotrix Pamonha à Moda já está disponível nas prateleiras de Goiás, Tocantins e Distrito Federal. Será que vem mais sabor regional por aí?! A gente fica na expectativa.