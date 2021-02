A cantora Pocah , 26, revelou nesta quinta-feira (18) que tem cistos nas cordas vocais durante conversa com Lumena, na área externa da casa do BBB 21. Ela disse que isso deixa sua voz rouca.

Surpresa com a informação, a psicóloga perguntou se a colega de confinamento pode fazer uma cirurgia. Pocah disse que passaria por uma cirurgia, mas acabou entrando no BBB 21.

A cantora falou que não pôde contar aos médicos que entraria no reality, mas garantiu a eles que iria se comportar.

Pocah recebeu um elogio da rapper Cardi B na madrugada desta quinta. A sister fez a coreografia do sucesso “WAP” (2020), uma colaboração de Cardi B e Megan Thee Stallion, durante a Festa do Líder de Karol Conká, que teve o tema ETs.

“Uau… melhor que eu” escreveu Cardi em seu Twitter como resposta ao vídeo de Pocah enquanto fazia a coreografia. Os administradores das redes da confinada responderam o tuíte com “OMG” sigla que significa “Oh Meu Deus” em português.

Na quarta-feira (17), Pocah havia revelado ter um desentendimento anterior ao programa com Sarah. Em uma conversa com Fiuk e Karol no jardim, a cantora explicou que não consegue se conectar com a brasiliense e que ela é amiga de sua cunhada.

“A gente não consegue se aproximar. É muito superficial de ambas as partes. A gente teve um momento no começo da nossa jornada aqui dentro”, fala a cantora. “Minha cunhada e meu irmão moravam em Los Angeles e ela era amiga da minha cunhada lá. Tudo começou ali”.

“Eu fui pra Los Angeles, só que eu fui passar umas horas lá, fui fazer uma conexão lá. Ela pegou e já chegou assim: ‘Ah, tua cunhada me ligou e falou se eu podia te hospedar na minha casa. Nem sabia quem era você. Nem sabia quem era Pocah’. Mas de uma forma, assim, cagando”, explicou.

“Soou tipo assim… desdenhando de mim. No dia seguinte, ela pegou e falou assim: ‘Ah, eu achava que você era uma gostosona assim e tal'”, continuou. Pocah explicou que essas atitudes de Sarah mexiam com complexos que ela possuía e que a faziam se sentir inferiorizada.

Na última segunda-feira (15), Sarah, em uma conversa com Gilberto, disse que se vencer a Prova do Líder irá indicar a cantora para o paredão. “Se eu pego o líder, é da Pocah. E não é só por você não, tá. É por mim também”, afirmo