Estes últimos dias foi de muita tristeza para a capital goiana, que permanecia em corrente de orações pelo casal internado com Covid-19. O cantor André Junio, de 34 anos, e a esposa dele, de 33, faleceram na mesma semana, em decorrência do doença.

A mulher estava grávida de sete meses e precisou ser internada junto do parceiro no último dia 8 de fevereiro. Ela já apresentava 40% dos pulmões comprometidos.

Nove dias após a entrada na unidade de saúde, a gestante veio a óbito junto do neném, que mesmo após uma cesariana emergencial não pôde ser salvo.

O cantor estava na UTI e, por esta razão, não chegou a receber informações sobre a companheira.

Momentos após a partida dela, o estado de saúde do artista se agravou ainda mais, o comprometendo com 80% do pulmão.

Após a alta porcentagem alcançada, ele faleceu dois dias após a amásia.

Em entrevista ao G1, o integrante da banda do cantor, Leandro Venâncio, contou sobre os detalhes do caso.

“Juninho era um cara extrovertido, querido por todos. Goiânia inteira estava mobilizada em corrente de oração pela recuperação dele. A doença evoluiu muito rápido”, disse.

Leandro afirmou que, ainda na manhã deste sábado (20), local e horário do enterro estavam sendo definidos.

De acordo com o amigo, a banda desejava fazer uma última homenagem ao cantor.