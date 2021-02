Após nove meses de uma gestação conturbada, as gêmeas Beatriz e Liz tiveram as primeiras experiências juntas. Geradas em placentas diferentes, quando se encontraram, ‘comemoraram a vitória’ com um abraço, emocionando toda a equipe médica e viralizando na internet.

A cena das recém-nascidas juntas foi registrada na quarta-feira (17), em Balneário Camboriú (SC), por uma fotógrafa que acompanhava o parto.

A mãe da dupla, Luana Guimarães, de 32 anos, contou em entrevista ao G1, que o processo foi bastante complicado, mas que em momento algum se sentiu com medo.

Ela enfrentou um descolamento do saco gestacional, nove infecções urinárias, além de Covid-19 com 33 semanas de gravidez.

“Aprendi a gestação inteira a confiar em Deus, tudo foi dando tão certo, cuidando de tudo”, afirma.

Agora com cinco filhos, Luana confessa estar um pouco mais difícil.

“Está sendo corrido devido aos outros três. A minha mais nova ficou com um pouco de ciúmes. Vamos ver como será daqui para frente com os cinco”, diz.

O parto da gêmeas foi realizado por cesárea, sem nenhuma complicação, e nesta sexta-feira (19), mãe e filhas puderam retornar para casa.