Moradores do bairro Maracanã, região Central de Anápolis, tiveram de acionar a Polícia Militar, na madrugada deste sábado (20), para ajudar a socorrer uma mulher de 30 anos que se envolveu em um acidente.

Ela estava dirigindo um Peugeot 208 Griffe e, pouco depois das 00h, acabou colidindo com um poste de energia elétrica, que não suportou o impacto da colisão e caiu.

Aos policiais, a motorista contou que perdeu o controle da direção depois que começou a se sentir mal e sofreu um rápido desmaio.

Apesar dos danos materiais, a mulher não sofreu ferimentos e, por isso, não precisou ser socorrida e levada para uma unidade médica.

O carro dela estava com todos os documentos em dia e os policiais não conseguiram falar com a Enel para avisar do problema.

Para que haja uma investigação, o caso foi registrado com dano qualificado contra empresa concessionária de serviços públicos.