Bruna Marquezine, 25, tem um fã-clube fiel, que pode ser confirmado pelos mais de 40 milhões de seguidores que ela tem no Instagram, mas ela também tem seus momentos tiete. Uma prova disso foi dada nesta semana, quando a atriz arrematou uma das 500 cópias do livro “Rihanna: Queen Size”, que custou 995 libras (correspondente a R$ 7.511).

Rihanna, que completa 33 anos neste sábado (20), anunciou a venda da edição de colecionador no Twitter com os dizeres “apenas 500 dessas versões gigantes do #theRIHANNAbook no mundo!” às 14h57 da quarta-feira (17). Menos de 15 minutos depois, Marquezine comentou nas redes da cantora que tinha adquirido uma das concorridas cópias da obra. “Comprei. Meu Deus, eu sou muito cadelinha”.

Em 2018, Marquezine apareceu loira durante um baile beneficente organizado por Rihanna, em Nova York, para arrecadar fundos para sua ONG Clara Lionel Foundation, que ajuda comunidades pobres ao redor do mundo.

A atriz brasileira compareceu ao evento usando um vestido decotado preto com fenda da grife Le Lis Blanc. “As loiras se divertem mais. Vamos ver”, escreveu ela em sua conta no Instagram, onde também apareceu posando ao lado de Fiorella Mattheis, 32, Lala Rudge, 30, e Josephine Skriver, 27.