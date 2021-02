A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou na manhã desta segunda-feira (22) os detalhes de um grave acidente, registrado no domingo (21), que terminou com a morte de um homem de 58 anos.

De acordo com a corporação, a vítima estava em um Chevrolet Classic e foi atingido de frente por um caminhão, no km 61 da BR-153, em Porangatu, a 377 km de Anápolis.

Uma mulher de 39 anos estava no banco do passageiro e precisou ser socorrida e levada para um hospital local com ferimentos leves.

O motorista do caminhão, um idoso de 64 anos, contou aos policiais que havia um outro caminhão na frente dele que reduziu a velocidade de uma vez.

Para se desvencilhar, acabou jogando o veículo de grande porte para a contramão da via e atingindo o veículo de passeio que estava no acostamento.

Imagens feitas pela PRF no local mostram que o lado do motorista ficou totalmente destruído. O impacto foi tão forte que ele morreu na hora.

Os agentes recolheram o disco do cronotacógrafo do caminhão, mas estava vencido há três dias e não foi possível ver a velocidade que o condutor estava quando o acidente aconteceu. Ele não estava bêbado.

Na cena do acidente, foram vários os motoristas que pararam ou reduziram a velocidade apenas para fazer fotos e vídeos, aumentando a possibilidade de outros acidentes. Todos foram identificados e serão notificados.