A terça-feira (23) tem tudo para ser um dia de transtorno para milhares de usuários de transportes por aplicativo em Anápolis.

Motoristas que operam pela Uber e 99 na cidade pretendem aderir ao movimento nacional contra essas empresas.

Eles reclamam de rendimentos cada vez menores e aumento do valor do combustível e concorrência.

Dois tipos de promoções, o 99 Poupa e Uber Promo, são as principais vilãs. Elas dão desconto aos usuários, tornando a tarifa mais barata e o percentual de lucro sobre a corrida mais minguado.

Nas corridas de longas distâncias, consideradas as mais atraentes aos motoristas, as multinacionais estão abocanhando até 40% do valor.