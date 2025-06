Ex-marido descumpre medida protetiva, invade salão e ameaça mulher com faca no Bairro de Lourdes

Suspeito ainda reagiu à prisão, chegando a ferir um dos militares de Anápolis acionado para atender a ocorrência

Natália Sezil - 18 de junho de 2025

Ex-marido invadiu o salão para ameaçar proprietária. (Foto: Reprodução)

Um jovem, de 28 anos, precisou ser levado até a delegacia após descumprir uma medida protetiva, invadir o salão de beleza da ex-esposa e ameaçá-la com o uso de uma faca, no Bairro de Lourdes, região Leste de Anápolis.

O caso aconteceu na tarde desta quarta-feira (18), na Avenida Patriarca, enquanto ainda havia clientes no estabelecimento.

A Polícia Militar (PM), inclusive, foi acionada por uma frequentadora, que teria relatado que o suspeito ameaçava não só a proprietária do salão, de 41 anos, como também algumas funcionárias.

Questionada, a vítima teria contado às autoridades que a medida protetiva citada ainda estava em vigor, e que ela já teria, até mesmo, sido descumprida anteriormente.

Segundo ela, o ex-companheiro já teria sido preso por esse mesmo motivo – e ainda teria uma extensa ficha criminal.

Diante do chamado à PM, o jovem teria fugido, pulando vários muros para se afastar do local.

Com as características físicas do suspeito, os policiais conseguiram localizá-lo, ainda no mesmo bairro. Avistando a viatura, ele teria tentado, novamente, fugir pelos muros, mas sem sucesso.

O ex-marido ainda teria resistido à abordagem, chegando a machucar um dos militares – motivo pelo qual deve responder, também, por lesão corporal contra agente de segurança pública.

Por fim, o jovem foi algemado, e a faca utilizada na ameaça, localizada e apreendida. Agora, quem deve ficar responsável pelo caso é a Polícia Civil (PC), que tomará as medidas cabíveis.

