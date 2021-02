Morreu nesta segunda-feira (22) a pequena Vitória Nascimento Oliveira, de apenas 04 anos, que foi atropelada enquanto andava de bicicleta, em Planaltina (DF), a 190 km de Anápolis.

Pai da garotinha, Lucas Nascimento, de 26 anos, estava no quarto do hospital quando os sinais vitais dela começaram a desaparecer e os médicos declararam o óbito.

“Entrei na sala de acompanhamento vi que o coraçãozinho dela estava batendo muito fraco. Os médicos falaram que iam fazer de tudo. Nunca fiquei tão apreensivo. A médica tentou fazer a pulsação dela voltar ao normal, mas não voltou. O choque maior foi ver o coração da minha filha deixar de bater”, contou ao Metrópoles.

“A médica falou que o cérebro dela também não respondia. Não têm palavras para o que senti naquele momento. Até agora a ficha não caiu, não consigo acreditar”, afirmou.

O atropelamento foi registrado no último dia 17. Desde então, a garotinha estava em estado gravíssimo no Hospital de Base de Brasília com afundamento de crânio.

Ela precisou ser socorrida por um helicóptero dos Bombeiros e passou por cirurgia. Depois, entrou em coma e os médicos passaram a fazer exames regulares para observar se ela tinha tido ou não morte cerebral.

O motorista que atropelou Vitória estava em uma Hillux de cor prata e fugiu sem prestar socorro. Ele ainda não foi identificado, mas está sendo procurado pela Polícia Civil do Distrito Federal.