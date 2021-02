A Saneago divulgou um comunicado na manhã desta terça-feira (23) para anunciar problemas com o abastecimento de água em Anápolis.

De acordo com a companhia, um vazamento foi registrado no Reservatório da Matinha e técnicos estão no local realizando a manutenção.

O fornecimento deverá ser normalizado, gradualmente, depois que o trabalho for concluído.

Enquanto isso, a Saneago solicitou que os moradores tenham compreensão e façam uso moderado das reservas nas caixas d’água.

Confirma a lista dos bairros abastecidos pelo sistema e que podem ser afetados:

Andracel Center, Bairro da Lapa, Jundiaí, Maracanã, São Jorge, São José, Centro, Cidade Jardim, Dom Pedro II, Frei Eustáquio, Jardim Goiano, Jardim das Oliveiras, Jardim Petrópolis, Jardim Silveira, Parque Michel, Residencial Paris, Residencial Terezinha Braga, Residencial Valência, Residencial Virgínia Correa, Vila das Acácias, Vila Brasil, Vila Calixto Abrão, Vila Fabril, Vila Góis, Vila Goiás, Vila Jussara, Vila de Lourdes, Vila Santa Maria, Vila Santa Maria de Nazareth, Vila Santana, Vila Tocantins e Vila União Central.