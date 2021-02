Um homem de 40 anos precisou ser levado às pressas para o hospital, no último domingo (21), após ter sido atacado por uma capivara no condomínio de luxo Life Resort, localizado no Setor de Hotéis de Turismo Norte do Distrito Federal.

Fernando Gomes e a esposa Márcia Cristina Lima Diniz, de 43 anos, em entrevista ao Correio Braziliense, afirmaram ser tradição do casal caminhar pela manhã e depois entrar um pouco no lago.

No entanto, neste último final de semana, o marido saiu na frente e decidiu colocar os pés na água, enquanto esperava a esposa. Foi neste momento que surgiu o mamífero e o atacou, ferindo as pernas, nádegas, mãos e virilha.

Márcia conta que o companheiro precisou receber cerca de 40 pontos entre os ferimentos, além de vacina antirrábica e antitetânica.

O Condomínio

O síndico do Life Resort, Renato Rincon afirmou ao jornal que lá é uma área verde tradicionalmente habitada pelo bando de capivaras

Segundo ele, quando aparecem juntas no gramado, é possível ver até 50 delas.

“As capivaras geralmente aparecem por aqui à noite ou pela manhã cedo, mas geralmente elas só ficam na orla ou no gramado. Procuramos o Batalhão Ambiental que nos informou que esse ataque é incomum”, alegou Rincon.

“Muito possivelmente que ela estivesse com filhote perto ou prenha e se sentiu ameaçada”, acrescentou.

O síndico confirma ainda ter procurado o Governo do Distrito Federal, por meio da ouvidoria, para relatar a quantidade assustadora destes mamíferos entre os moradores.

No entanto, a resposta que obteve foi apenas que os animais estavam no habitat natural, e que o melhor a se fazer seria reforçar os cuidados que os moradores precisam tomar.

Alerta

A vítima lembra que o animal era enorme e acredita que, se fosse uma mulher, não teria sobrevivido.

“É muito comum que as pessoas entrem no Lago Paranoá, não só no nosso condomínio. É bom ficar atento, porque a capivara vem por baixo d’água e não tem como ver”, alerta.

Após o ocorrido, uma placa de advertência foi colocado próximo à água para que os banhistas fiquem cientes do perigo.

