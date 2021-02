O prefeito de Anápolis, Roberto Naves (PP), foi recebido na tarde desta terça-feira (23) no gabinete do presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), no Palácio do Planalto.

Em vídeo publicado nas redes sociais, o chefe do Executivo Municipal disse que Bolsonaro estará em Goiás no próximo dia 04 de março para a retomada da Ferrovia Norte-Sul.

A expectativa é que ele também anuncie a implantação do centro de desenvolvimento de linhas férreas no local onde foi construído o Centro de Convenções.

Acompanhado do deputado Major Victor Hugo (PSL), ex-líder de Bolsonaro na Câmara, o prefeito aproveitou para demonstrar que apoia a reeleição do presidente.

“O povo anapolino tem um amor muito grande pelo senhor. Lá estão todos, em pé e às ordens, para a gente fazer aquilo que a gente fez há quatro anos atrás”, afirmou.

“Sempre tive um apoio muito grande de Goiás”, agradeceu Bolsonaro.