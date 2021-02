O Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) da Polícia Civil de Anápolis, com apoio da Polícia Militar de São Paulo, cumpriu nesta segunda-feira (22) um mandado de prisão temporária contra um homem de 36 anos.

De acordo com a corporação, ele é apontado como o autor do duplo homicídio qualificado contra Will Robson da Silva, de 42 anos, e Marcos Antônio da Silva Caetano, de 44 anos, em fevereiro de 2019, na Vila São Joaquim.

A investigação apontou que o homem traficava drogas no bairro Calixtópolis e queria estender as vendas para o outro bairro. No entanto, o sobrinho dele teria sido assassinado porque a iniciativa incomodou os traficantes da região.

Como vingança, foi armado até a casa em que o rapaz teve a vida interrompida e atirou contra todos que estavam no local. Além de Will e Marcos, que morreram na hora, outras duas pessoas ficaram feridas e conseguiram se recuperar.

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que o autor se aproxima da residência e entra fazendo os disparos de arma de fogo.

Câmeras flagram momento em que homem entra atirando em residência de Anápolis e deixa dois mortos e dois feridos. pic.twitter.com/dsV8jDVTpe — Portal 6 (@portal6anapolis) February 23, 2021

Depois do crime, ele desapareceu. Como as investigações nunca pararam, ele foi localizado no bairro Jardim Nazareth, na cidade de São Paulo.

O homem foi recolhido para uma unidade policial da capital paulista e, em breve, será recambiado para um dos presídios de Anápolis.