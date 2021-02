Foi identificado como Lucas Miguel Crispim de Sousa, de 28 anos, o homem que morreu na noite desta quarta-feira (24) após confrontar policiais da Companhia de Policiamento Especializado (CPE) de Anápolis.

O caso ocorreu no Jardim das Oliveiras, região Oeste da cidade, depois que a corporação recebeu a denúncia anônima de que faccionados com grande quantidade de drogas estariam pela região em um Chevrolet Corsa de cor branca.

Esses criminosos seriam ainda responsáveis pela autoria de vários homicídios cometidos em Anápolis e em Jaraguá.

As equipes se deslocaram de imediato para realizar um patrulhamento pelo bairro e visualizaram o veículo na Avenida Benvindo Machado. Assim que perceberam a presença dos policiais, os suspeitos tentaram fugir.

Uma perseguição precisou ser iniciada e os agentes conseguiram parar o carro de passeio. Os dois ocupantes, porém, já teriam descido atirando e a equipe precisou revidar.

Um dos suspeitos correu para um terreno baldio e conseguiu escapar. Já Lucas foi alvejado com dois disparos no tórax e um no abdome. Ele chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros, mas não resistiu.

No local, a CPE encontrou um saco de lixo com dez peças de maconha, uma pistola calibre 9 e um celular. Todos esses itens foram apreendidos e entregues na Central de Flagrantes.