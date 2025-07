Servidores técnico-administrativos da UEG realizam manifestação em Anápolis

Segundo eles,, a UEG é a única universidade estadual do país onde a classe não conta com um PCR próprio

Samuel Leão - 11 de julho de 2025

Manifestação dos técnico-administrativos da UEG em Anápolis. (Foto: Reprodução)

Um dia após o início da greve, um grupo de servidores técnico-administrativos da Universidade Estadual de Goiás (UEG) tomou as ruas de Anápolis, nesta sexta-feira (11), para protestar pela aprovação do Plano de Cargos e Remuneração (PCR).

A ação também foi motivada pela reação negativa do governador Ronaldo Caiado (UB), que acionou a Justiça contra o movimento, de modo que é possível ser imputada uma multa de R$ 100 mil por dia de greve, se considerada uma suposta ilegalidade da ação.

“A população de Goiás merece uma educação de qualidade. Estamos em 39 municípios e temos 42 unidades universitárias, estamos presentes em todas as regiões do Estado, nós que levamos o desenvolvimento e a educação superior a todos os cantos do Estado de Goiás“, expressou.

Segundo os servidores, a UEG é a única universidade estadual do país onde os técnico-administrativos não contam com um PCR próprio, e a reivindicação já havia sido alvo de protestos em anos anteriores.

O grupo marchou até a Avenida Brasil, nos arredores da UEG do Jundiaí, entoando gritos de “UEG na rua, Caiado a culpa é sua”, e passou na frente do Centro Administrativo de Anápolis.