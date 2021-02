No último mês de janeiro foi aprovada por unanimidade a inclusão de duas cooperativas de crédito para atuação como membros na Câmara Deliberativa do Conselho de Desenvolvimento do Estado de Goiás – CDE/FCO. As indicações foram as cooperativas de crédito Sicredi e Sicoob, que passam a ter uma participação mais ativa, tanto na reunião nas deliberações, quanto monitorando, contribuindo e sugerindo melhorias para a usabilidade dos recursos do Fundos Constitucionais (FCO) nos municípios goianos.

O presidente da Central Sicredi Brasil Central, Celso Figueira, ressalta que a notícia foi recebida com entusiasmo por todo o sistema cooperativo. É uma conquista de extrema importância para o setor, pois se trata da participação do Cooperativismo como membros do Conselho de Desenvolvimento do estado de Goiás. Deixamos de ser apenas agentes financeiros e passamos a contribuir de forma ativa na gestão e decisões dos recursos, reflete.

Celso lembra que a capilaridade dos sistemas cooperativos fazem com que recursos cheguem mais rápido as pessoas e comunidades. Por isso a nossa busca é continua em ter e disponibilizar mais recursos ao associado, afirma.

Ele ainda avalia ser esse um grande passo dado pelo cooperativismo de crédito, que demonstra cada dia mais a sua importância e valor para o mercado financeiro. A relação de confiança e proximidade com nossos associados cresce, e esse tipo de notícia chega para chancelar ainda mais nossos esforços diários pela melhoria do setor. Trabalhamos pelo associado, que também é dono do negócio e comemora esta conquista junto conosco, reflete Celso.

O que é o FCO?

O Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste foi criado em 1988 com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento econômico e social do Centro-Oeste brasileiro. O fundo tem como propósito mudar o perfil da economia regional, gerando impactos dinâmicos na diversificação e modernização da estrutura produtiva. São disponibilizados 3% (três por cento) do produto da arrecadação do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza e do Imposto sobre Produtos Industrializados, entregues pela União, na forma do artigo 159, inciso I, alínea c da Constituição Federal distribuídos entre as regiões, Norte (0,6%), Nordeste (1,8%) e Centro-Oeste (0,6%).

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento dos seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. O modelo de gestão do Sicredi valoriza a participação dos mais de 4,5 milhões de associados, os quais exercem papel de donos do negócio. Com presença nacional, o Sicredi está em 23 estados* e no Distrito Federal, com mais de 2.000 agências, e oferece mais de 300 produtos e serviços financeiros (www.sicredi.com.br).

*Acre, Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins.