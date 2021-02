O Ministério Público de Goiás (MP-GO) disponibilizou 573 vagas para estudantes de ensino superior e pós-graduação em diversas áreas.

As inscrições serão abertas no dia 15 de março e terão encerramento no dia 30 do mesmo mês. Elas deverão ser realizadas no site do CIEE.

Os interessados devem clicar na aba “estudantes” e em seguida em “veja mais processos seletivos”. As provas estarão disponíveis virtualmente.

Aos estagiários cursando ensino superior, a bolsa será de R$ 1.100, mais vale transporte, tendo carga horária de 5h diárias. Já aos ingressados na pós graduação, a remuneração é de R$ 2.200, além de auxílio-transporte e carga horária de 6h.

Para concorrer, o candidato deve estar regularmente matriculado, no momento da admissão, em instituição de ensino pública ou privada, com frequência efetiva em curso de pós-graduação reconhecido pelo Ministério da Educação, com carga horária mínima de 360 horas-aula, além da previsão de estágio no projeto pedagógico do curso.

Veja as áreas disponíveis para os candidatos:

Graduação: Direito, Administração, Informática, Arquitetura e Urbanismo, Artes Visuais, Biblioteconomia, Ciências Ambientais, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Cinema e Audiovisual, Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Relações Públicas, Design Gráfico, Direito, Enfermagem, Engenharia Ambiental e Sanitária, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Estatística, Farmácia, Medicina, Psicologia e Serviço Social.

Pós-graduação: Direito, Administração, Informática, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Ambientais, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Relações Públicas, Enfermagem, Engenharia Ambiental e Sanitária, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Estatística, Farmácia, Assessoria de Comunicação e Marketing, Medicina, Psicologia, Serviço Social, Pedagogia, Saúde e Segurança do Trabalho, Serviço Social.

Mais informações acesse o edital ou entre em contato com a Central de Atendimento do CIEE por meio do número 3003-2433 ou email: [email protected]