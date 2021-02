Após vivenciar alguns problemas internos dentro da igreja evangélica, a modelo Andressa Urach fez desabafos polêmicos no programa ‘Resenha Proibidona’, apresentado pelo Dedé Galvão.

Nos relatos, a mais nova empresária do concurso Miss Bumbum contou sobre enxergar mais pureza na comunidade LGBT que em pessoas religiosas.

“Eu amo o público gay. São pessoas em que eu mais vejo o caráter de Jesus. São carinhosos, amigos, leais. Eu vejo mais o caráter de Jesus em gays do que em muitos religiosos. Os gays têm que ser respeitados, os seus desejos sexuais não interferem no seu relacionamento com Deus, pois é individual”, pontuou.

“Jesus ama todos os gays e é por causa dos cristãos que as pessoas acabam não conhecendo a ele”, afirmou a modelo.

Ela ainda completou que qualquer pessoa pode alcançar a graça de Deus através da oração.

Andressa também comentou sobre o processo que iniciou contra a Igreja Universal solicitando que devolvessem a fortuna que doou em dízimos.

“Agora entrei com processo. Eles não se preocuparam comigo, nem com meu filho, nem com minha alma como eles falavam. Eu não gosto nem de falar isso, me machuca, me dói”, finalizou