Equipes da Companhia de Policiamento Especializado (CPE) realizaram uma grande apreensão de drogas na noite desta sexta-feira (26), no setor Tropical, em Anápolis.

Os agentes estavam em patrulhamento pela Avenida JK quando visualizaram um GM Meriva em atitude suspeita e decidiram fazer uma abordagem.

Com o motorista, um homem de 42 anos, haviam oito tabletes de maconha, além de R$ 7.265 guardados no porta luvas do veículo.

Questionado sobre onde estaria indo, o suspeito afirmou que entregaria os entorpecentes para um desconhecido e que teria mais em uma casa.

Todos se deslocaram para o endereço, onde foram localizados mais 35 tabletes e três porções da mesma droga, uma balança de precisão e uma faca.

Mesmo com a chave do imóvel nas mãos, o homem alegou não saber quem seria o proprietário da casa.

Ele foi encaminhado à Central de Flagrantes e autuado por tráfico de drogas, que é inafiançável.