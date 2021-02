O prefeito Roberto Naves (PP) se reunirá na manhã deste sábado (27) com a equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) para definir quais serão as próximas medidas a serem adotadas por Anápolis no enfrentamento à Covid-19.

A reunião está prevista para começar às 09h30 e foi anunciada pelo chefe de Executivo Municipal durante a madrugada, através de um vídeo, após a conversa que teve com diretores técnicos e médicos que atuam nas unidades com leitos de UTI para os pacientes contaminados da cidade.

“O que nós escutamos nos deixa muito apreensivos. A situação é extremamente complexa. O número de casos está aumentando de forma descontrolada”, afirmou no vídeo.

Mesmo que a matriz de risco aponte a necessidade iminente de lockdown, Roberto sustenta que está avaliando os cenários da pandemia para não tomar decisões precipitadas.

“Nós sabemos que Anápolis não é uma ilha. Goiânia e Aparecida já optaram realmente por fechar o comércio, para aumentar as restrições e diminuir as aglomerações. Nós vamos tratar o assunto com o máximo de responsabilidade possível”, disse o prefeito.

A decisão sobre o fechamento da cidade poderá ser divulgada ainda nesta manhã.

