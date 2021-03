Alegre, dedicado, apaixonado pela natureza e fã de uma boa pescaria. Essas são apenas algumas das características do jovem Victor Neuber, que morreu neste domingo (28) vítima da Covid-19.

Morador de Anápolis, ele se graduou em Farmácia no final de 2015 pela UniEVANGÉLICA e, desde então, vinha construindo uma carreira de sucesso no ramo da estética.

A notícia da morte foi confirmada logo no final da noite, através de uma nota da direção da Clínica La Tène, local em que Victor atendia em Goiânia.

O farmacêutico tinha completado 27 anos no último sábado (27). Pelo Facebook, a mãe dele publicou uma mensagem emocionante.

“Nunca mais vou esquecer essa sua alegria. Nunca mais vou esquecer desse sorriso, do cuidado que você tinha comigo e seu pai. Vá com Deus meu amor, meu anjo lindo”, escreveu.

“Tive o maior prazer em ser sua mãe pelos seus 27 anos. Amarei você por toda eternidade. Quanta saudade vai deixar”, acrescentou.

No perfil do profissional no Instagram, seguidores e amigos também utilizaram a última foto postada por ele, no dia 31 de dezembro de 2020, para lamentar a morte tão prematura.

O cortejo fúnebre deverá sair às 13h desta segunda (1º), da porta do Ânima Centro Hospitalar. O enterro está previsto para às 13h30, no Cemitério Memorial Parque.