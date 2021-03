O cantor Gusttavo Lima voltou a ser um dos assuntos mais comentados do Twitter neste final de semana após receber um ‘presentinho’ na fazenda onde mora, em Goiânia.

É que o artista comentou nas redes sociais que o estoque de cerveja havia sido zerado e, por conta do Lockdown na capital, passaria alguns dias sem a bebida.

Momentos depois após o desabafo, o cantor gravou a chegada de um caminhão da cervejaria Bohemia, na porta de casa.

Ao Metrópoles, a gerente de plataformas da Bohemia, Bruna Vieira, afirmou que a ideia de presentear o embaixador da marca veio devido à grande parceria entre eles, além da admiração pela trajetória de Gusttavo.

“Não poderíamos ter um embaixador que melhor representasse nossa marca do que ele”, disse.

“Nesse momento, que é importante ficar em casa, nossa decisão foi deixar nosso embaixador abastecido pelos próximos seis meses”, completou.

A ação também faz parte da divulgação da nova música do cantor ‘Balada do Boteco’ produzida em parceria com a marca.

1 de 3 - + 1. (Foto: Reprodução) (Foto: Reprodução) 2. (Foto: Reprodução) (Foto: Reprodução) 3. (Foto: Reprodução) (Foto: Reprodução)