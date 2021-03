Anápolis ultrapassou a marca de 500 óbitos por Covid-19 nesta terça-feira (02). Foram notificadas à Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) nas últimas 24h mais três mortes e o total agora está em 502.

Com exceção de um homem, de 67 anos, que encontrava-se no Centro de Internação Norma Pizzari Gonçalves, todas as demais vítimas fatais, uma mulher 39 e um homem de 42, são não idosas.

Os pacientes, respectivamente, recebiam atendimento especializado no Hospital Municipal Jamel Cecílio e Santa Casa.

Segundo a Semusa, 44 dos 60 leitos de UTI disponíveis na rede estão ocupados no momento, assim como 45 das 87 enfermarias.

A pasta também confirmou mais 246 casos, sendo 136 em moradores do sexo feminino, com idade entre 08 e 89 anos, e 110 do sexo masculino de 04 a 93 anos. Desde o início da pandemia, 24.059 foram registrados.