Nos grupos de WhatsApp em Anápolis não param de circular mensagens de lamentações e correntes de solidariedade à família do cardiologista Napoleão Alves da Costa.

Ele perdeu o filho de quatro anos no último final de semana, em uma fazenda do distrito de Terezinha, em Santa Terezinha de Goiás, no Nordeste goiano.

O garotinho teria se afogado em uma piscina da propriedade e, mesmo socorrido, não resistiu.

Diversos veículos de imprensa tentam apurar mais detalhes sobre o episódio, sem sucesso.

O mais provável é que a família não tenha registrado o óbito na Polícia Civil. Também não há registro de acionamento da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros ou do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Informações sobre velório e sepultamento da criança também estão sendo mantidas em sigilo.