A busca pelo estudante Levi de Oliveira, de 16 anos, continua. Porém, cada vez com mais dificuldades.

É que Aline Batista de Oliveira, a mãe do adolescente, tem recebido várias notícias e contatos informando o possível paradeiro do filho. No entanto, todas as vezes que se desloca até os locais indicados, não o encontra.

“Ainda não temos nada concreto. Teve somente notícias falsas nas redes”, desabafou.

Os trotes, apesar de incômodos, não fazem a mãe desistir de encontrar Levi.

O garoto foi visto pela última vez no dia 10 de fevereiro, quando ele saiu de casa levando somente uma bicicleta e algumas peças de roupa na mochila.

Ao Portal 6, Aline contou que o filho sofre de Transtorno Opositivo Desafiador (TOD) e déficit de atenção.

Informações sobre o paradeiro de Levi podem ser feitas às polícias Civil e Militar ou no número disponibilizado pela família: (62) 99195-7094.